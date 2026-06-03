03 Июня 2026
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: EPA / Robert Ghement

В США обсуждают размещение ядерного оружия в Восточной Европе

США рассматривают возможность усиления своего ядерного присутствия в Европе, пишет The Financial Times, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ходом переговоров.

В НАТО обсуждается, могут ли европейские страны присоединиться к системе ядерного сдерживания, в том числе путем размещения у себя самолетов, способных нести как обычные, так и американские ядерные боеголовки. Источники подчеркивают, что окончательных решений пока нет. Однако сама дискуссия служит сигналом союзникам о том, что американские ядерные гарантии остаются в силе, даже если европейцам придется взять на себя бóльшую ответственность за свою оборону.

Наибольший интерес к размещению на своей территории ядерного оружия проявляют страны восточного фланга НАТО, расположенные ближе всего к России, – Польша и Прибалтика.

Ранее о желании разместить у себя ядерное оружие заговорили в Эстонии, Польше и Финляндии. Все они оправдывают это "российской угрозой". А недавно спикер сейма Литвы Юозас Олекас призвал изменить конституцию, которая запрещает размещение ядерного оружия в стране.

Сейчас в европейских странах НАТО действует программа совместного использования американского ядерного оружия Nuclear Sharing. В нее входят Бельгия, Нидерланды, Турция, Великобритания, Германия и Италия, которые предоставляют свои аэродромы для американских самолетов, способных нести ядерное боеголовки.

Теги: США, Европа, Польша, Прибалтика, ядерное оружие


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