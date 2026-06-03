Челябинец получил срок за попытку убить бывшую и её партнёра с помощью мачете

В Челябинске наказан 37-летний местный житель. Он получил солидный срок за попытку расправиться с помощью мачете с бывшей женой и её новым партнёром.

Дело было утром 31 октября прошлого года. Трагедия разыгралась вблизи дома № 2В по улице Румянцева. Увидев свою 34-летнюю бывшую жену в компании 39-летнего мужчины, экс-супруг стал наносить им удары мачете по голове и туловищу. Убить их не получилось – жертвы начали активно сопротивляться, помогла также вовремя оказанная медицинская помощь.

Приговор – 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Кроме того, злоумышленник должен будет заплатить бывшей супруге компенсацию морального вреда в 700 тыс. руб., а второму пострадавшему – 2,5 млн руб., сообщает управление СКР по Челябинской области.