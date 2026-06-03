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Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: Denes Erdos / AP

Мадьяр призвал Зеленского дать венграм реальные права

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что готов встретиться с Зеленским хоть на следующей неделе, но сначала он должен дать венграм права, а венгерскому языку - официальный статус.
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По его словам, переговоры между Украиной и Венгрией в настоящее время "проходят очень обнадеживающе" и их удастся завершить на техническом уровне уже до конца текущей недели. Это может объясняться тем, что права венгров являются условием для разблокирования Венгрией первого переговорного блока о вступлении Украины в ЕС. И Киев спешит удовлетворить Будапешт, чтобы уже летом переговоры официально начались. Они могут продолжаться десятилетиями и ни к чему не привести, но в текущих условиях будут выглядеть большим успехом для Зеленского.

Накануне украинские СМИ со ссылкой на дипломата ЕС сообщили, что Венгрия не изменила свою позицию относительно открытия переговоров. А газета Politico на днях написала, что новое венгерское руководство неформально выразило готовность снять вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, которые могут начаться уже 16 июня, после встречи между украинскими и венгерскими экспертами по вопросу прав венгров на Украине.

При этом Украина за столько короткий срок не может законодательно закрепить права венгров, а может лишь пообещать это сделать. С учетом выполнения обещаний Киевом это грозит в будущем новой ссорой с Венгрией.

Теги: мадьяр, зеленский, украина, венгрия


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