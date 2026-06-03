Беспилотники атаковали три района Петербурга: есть пострадавшие

Беспилотники атаковали Кронштадт, а также Кировский и Красносельский районы Петербурга. Пресс-служба губернатора сообщила, что в результате инцидента несколько человек получили ранения, но погибших нет. Дроны повредили несколько инфраструктурных объектов, и сейчас специалисты ликвидируют последствия ударов.

Власти города обвинили в нападении украинскую сторону. Губернатор Александр Беглов лично возглавил оперативный штаб, который координирует работу экстренных служб. Сейчас городские подразделения и силовые структуры работают в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасность жителей. Специалисты продолжают осматривать места происшествий и восстанавливать поврежденные здания.

Ранее в городе Енакиево беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва - Симферополь. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате удара погибли семь мирных жителей, а еще 11 человек получили ранения разной тяжести.