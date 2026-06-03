Иран атаковал штаб-квартиру 5-го флота США и американскую военную базу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес массированный удар по штаб-квартире 5-го флота США с помощью ракет и БПЛА. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление военных.

Атака совершена в ответ на американские удары. Кроме того, было атаковано связанное со Штатами судно "Паная".

Американские военные, в свою очередь, сообщили, что атаковали объекты на острове Кешм в качестве самозащиты. Удар, по данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), был нацелен на иранскую военную наземную станцию управления.

Кроме того, американские военные уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, якобы выпущенных по Кувейту и Бахрейну, передает РИА Новости.

Ранее Иран объявил о том, что прекращает переговорный процесс с США и собирается блокировать не только Ормузский, но и Баб-эль-Мандебский пролив. Причиной стали новые удары Израиля по Ливану. Перед этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удар по Бейруту. Как сообщил израильский чиновник CNN, эти планы были согласованы с США. Однако, как сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп по телефону на повышенных тонах резко раскритиковал Нетаньяху за эти действия и потребовал отказаться от них.