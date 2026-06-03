Россия строит прототип сверхзвукового пассажирского самолета

Российские специалисты начали собирать первый образец сверхзвукового самолета для пассажиров. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил "РГ" об этом перед началом форума ПМЭФ. Он пояснил, что сотрудники НИЦ имени Жуковского уже закончили чертежи и перешли к работе с "железом". ОАК активно помогает ученым и рассчитывает на успех проекта.

Ранее руководитель Росавиации Дмитрий Ядров подтвердил, что в России есть спрос на такие перелеты. Он отметил, что сегодня люди ценят время превыше всего. Ядров также напомнил о советском опыте: в 1960-х годах в СССР создали сверхзвуковой Ту-144. Тот самолет опередил свою эпоху, но из-за сложности технологий его перестали эксплуатировать в 1978 году. Теперь конструкторы планируют вернуть скоростную авиацию на новом техническом уровне.

Ранее глава ОАК Вадим Бадеха сообщил, что первые серийные самолеты SJ-100 и МС-21 уже собраны и ждут завершения проверок. Сейчас в цехах находятся около двадцати таких лайнеров. По плану испытания SJ-100 закончат к концу лета - осталось выполнить всего 20% полетов, тогда как по МС-21 предстоит еще 70% программы.