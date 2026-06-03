Водителя фуры, устроившего ДТП с четырьмя погибшими в Прикамье, отправили под домашний арест

В Пермском крае водителя большегруза, устроившего смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека, трое из которых - дети, отправили под домашний арест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Обвиняемый - 48-летний житель Удмуртской республики. Установлено, что вечером 31 мая 2026 года он двигался на грузовом автомобиле МАН с полуприцепом по автодороге "Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к п. Ачит М-12 "Восток". На 112 километре трассы он не справился с управлением, допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Лада Ларгус под управлением 43-летней женщины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля, а также трое пассажиров 10, 12 и 16 лет скончались на месте.

Шестилетняя девочка получила различные травмы и была госпитализирована.



Водитель грузового автомобиля был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Изъяты транспортные средства. Допрашиваются свидетели. Следователем изучаются данные тахографа и записи с видеорегистратора. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.