Водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с 4 погибшими в Нижнесергинском районе, отправили под домашний арест

Нижнесергинский районный суд избрал меру пресечения Ивану Могильникову, обвиняемому в ДТП, в котором погибли трое взрослых и один несовершеннолетний 2009 г.р..

Напомним, авария произошла 31 мая около 16.30 на 2-м километре автодороги "Подъезд к городу Нижние Серги". Предварительно, грузовой автомобиль Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым авто Land Rover, после чего оба транспортных средства съехали с проезжей части, а Land Rover опрокинулся. Водитель и трое пассажиров последнего автомобиля скончались до прибытия "скорой".

Ранее следствие полагало, что возможной причиной такого маневра стал хлопок покрышки переднего левого колеса грузовика. Однако, как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, водитель нарушил правила дорожного движения, что и повлекло трагичные последствия.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста с установлением запретов по 30 июля 2026 года. Постановление суда не вступило в законную силу.