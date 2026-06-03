Пулково закрыли из-за налета дронов перед самым стартом ПМЭФ

Ленинградская область подверглась массовой атаке беспилотников прямо перед стартом Петербургского международного экономического форума. Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что режим опасности ввели в 02:47 по московскому времени. Системы ПВО уничтожили тридцать дронов, но военные продолжили работу и после первых перехватов.

Из-за угрозы с воздуха Росавиация временно запретила аэропорту Пулково принимать и отправлять самолеты. На момент публикации авиакомпании отменили или задержали почти 20 рейсов.

Сегодня, 3 июня, в "Экспофоруме" открывается ПМЭФ, который продлится до 6 июня. Участники обсудят "прагматичный диалог ради стабильного будущего". Ожидается участие около 20 тысяч человек из более чем 100 стран. США впервые за несколько лет будут представлены на форуме официальной делегацией.

Центральным событием ПМЭФ станет выступление на пленарной сессии Владимира Путина. Президент РФ выступит с "важным докладом", отметил накануне помощник главы государства Юрий Ушаков.