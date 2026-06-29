Задержан четвертый участник уральской ОПГ, похищавшей людей

Задержан четвертый участник уральской ОПГ, которая занималась похищением людей. Об этом Накануне.RU сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, 26-летний фигурант был задержан оперативниками ФСБ на территории одного из приграничных субъектов. Сам он признался силовикам, что основной незаконный промысел банды заключался в похищении людей и выбивании из них денег. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что свердловские правоохранители нейтрализовали ОПГ, действовавшую на территории Заречного и Белоярского подобно "браткам" из 90-х. Прикрываясь общественной работой в интересах псевдопатриотичной НКО, ее члены промышляли разбоями, вымогательством, обналом, незаконным оборотом наркотиков и похищением местных жителей.

Были задержаны лидер банды и два ее активных участника. Возбуждены уголовные дела, фигуранты помещены в СИЗО.