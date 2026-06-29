Молодые россияне назвали зарплату, достойную старта карьеры

Молодые россияне (18-24 года) считают достойной зарплатой для начала карьеры в среднем 83 тыс. руб. в месяц, это данные опроса "Авито Рекламы" и "Авито Работы", на них ссылается Sostav.Ru.

В возрастной группе 25-34 года достойной считают зарплату в 117 тыс. руб. в месяц, в группе 35-44 года – уже 145 тыс. руб. Исследователи отмечают, что в более старших возрастных когортах зарплатные ожидания снижаются.

Это же исследование показало, что молодые специалисты называют (помимо дохода) важными факторами при выборе работы возможность карьерного роста, удобный график, официальное трудоустройство и комфортную рабочую атмосферу.