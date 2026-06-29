Топливный кризис в России: доставка грузов дорожает и замедляется

Нехватка топлива начала серьезно бить по рынку автомобильных перевозок. В России самые большие сложности испытывает юг страны. На китайском направлении водители проезжают меньше километров в сутки, рейсы теряют регулярность, а грузовики стоят в очередях на заправках по несколько дней.

Компания Sigma сообщила изданию "Ъ", что перевозчики уже предупредили о росте тарифов минимум на 10% с 1 июля. В VIG Trans отмечают, что цены на перевозки внутри страны пока стоят на месте, но в Сибири, на юге и в приграничных районах АЗС уже ограничивают продажу топлива. На международных маршрутах и в странах СНГ литр дизеля подорожал до 77-90 рублей. Из-за этого транспортные компании закладывают новые расходы в свои ставки, которые выросли почти на 5%.

Фирма "Байт Транзит" подтверждает, что острее всего проблемы ощущают Крым и другие южные регионы. В компании ПЭК уточняют, что из-за очередей на заправках сроки доставки товаров в Краснодарский край и Крым могут увеличиться. По данным "Оптималог", за последние полторы недели каждый рейс из Китая подорожал в среднем на 700 долларов. Особенно сильно цены выросли на маршрутах через Благовещенск, Забайкальск и Монголию.

Ранее исполняющий обязанности главы регионального Минпромторга Денис Рягузов на совещании у губернатора признал, что ряд заправок Новосибирской области временно прекратил продажу бензина обычным водителям. Сейчас эти станции обслуживают только государственные и муниципальные заказы, а также клиентов с долгосрочными контрактами.