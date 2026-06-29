Жителей села под Белгородом попросили уехать после ракетной атаки ВСУ

Жителей трех улиц в селе Весёлая Лопань Белгородской области попросили покинуть свои дома в связи с необходимостью экстренных работ по разминированию территории после ракетного обстрела ВСУ. Об этом сообщила глава Белгородского округа Татьяна Круглякова в Telegram-канале.

По ее словам, для людей организован пункт временного размещения.

Ранее в региональном оперштабе заявили, что Белгородский округ дважды подвергся ракетным обстрелам со стороны ВСУ. В селе Весёлая Лопань один частный дом разрушен, в другом повреждена кровля после ракетного обстрела ВСУ. Пострадала женщина, она госпитализирована.