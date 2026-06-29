Стрельба в калифорнийской фан-зоне: есть погибший и раненый

В калифорнийском городе Сан-Хосе неизвестные открыли огонь прямо на территории фан-зоны чемпионата мира по футболу. КП пишет со ссылкой на агентство Reuters, что в этой стычке один человек скончался сразу. Еще одного пострадавшего врачи скорой помощи отвезли в больницу с тяжелыми ранениями.

Кровавый инцидент случился в воскресенье на площади Сан-Педро, где фанаты обычно смотрят футбольные трансляции. В тот момент на площади не показывали матчи, так как единственная игра дня закончилась еще в два часа дня. Несмотря на отсутствие болельщиков у экранов, на месте отдыха произошел конфликт с применением оружия.

Сейчас детективы ведут расследование дела об убийстве. Полицейские патрули оцепили район и закрыли проезд по нескольким городским улицам. Оперативники собирают улики на месте преступления, чтобы выяснить причины нападения и найти виновных в гибели человека.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о резком росте смертности в Европе, где из-за аномального зноя всего за неделю погибли более 1300 человек. Он назвал тепловой стресс "тихим убийцей" и отметил, что европейские дома и школы не приспособлены к таким температурам, а сам континент нагревается вдвое быстрее остального мира.