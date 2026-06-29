Подоляка отказался стат депутатом Госдумы от ЕР

Популярный блогер-миллионник Юрий Подоляка отказался идти на выборы в Госдуму от "Единой России", хотя такое предложение ему было сделано на очень серьезном уровне.

Он уверен, что легко стал бы депутатом, учитывая свою популярность. Но не хочет, так как статус депутата даст ему много прав, но и множество ограничений, в том числе "откровенно и правдиво писать", принося этим пользу. И те, кто ему предложил, правильно поняли его отказ. Он принесет гораздо больше пользы стране как блогер.

При этом он посетил съезд "Единой России", чтобы поддержать кандидатов в депутаты – ветеранов СВО, о которых сказал и президент РФ Владимир Путин как об элите страны. Также Подоляка поддерживает "своих друзей, кто и в предыдущем созыве показали, что таким людям самое место в парламенте. Как, например, Жанне Рябцевой".

"Партии власти однозначно надо обновляться, и я за то, чтобы эти обновления шли как можно быстрее. Потому что времени на это нет", - написал блогер.

Он признал, что не понимает, за счет чего экономика России будет выведена на новый технологический уровень по всем важным направлениям (об этом сказал президент).

Съезд правящей партии прошел накануне. Путин призвал "поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле, встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные, бытовые проблемы".