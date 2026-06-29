В Астрахани уже 30 человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

До 30 увеличилось число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани.

"К утру понедельника 30 человек в больнице", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Ранее в Астрахани было возбуждено уголовное дело после массового отравления людей. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты, изготовленные на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос. В субботу сообщалось, что в медицинские учреждения госпитализированы 14 человек, в том числе четверо детей. Одна женщина 1964 года рождения скончалась. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез, заявили в СК.