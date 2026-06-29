В Нижнем Тагиле мать с судимостью похищала дочь и не давала пройти курс лечения

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила лишил местную жительницу родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, женщина систематически уклонялась от выполнения обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, а также создавала угрозу его здоровью.

В суд обратился отец девочки. Ранее судом было решено оставить ребенка с отцом, а с матери взыскать алименты. Однако после этого женщина неоднократно забирала ребенка и всячески мешала отцу увидеться с дочерью. Более того, в связи с высоким риском развития серьезного заболевания, ребенок нуждался в длительном профилактическом лечении и диспансерном наблюдении. Несмотря на это, ответчица несколько раз забирала дочь из медучреждения до завершения лечебного цикла, после чего не выходила с врачами на связь.

Специалисты расценили такие действия как создающие прямую угрозу жизни и здоровью девочки.

Также было установлено, что мать длительное время не занималась воспитанием дочери, не водила в детский сад и задолжала ребенку алименты. В органах системы профилактики она уже состояла на учете как родитель, ненадлежащим образом исполняющий свои обязанности, ранее привлекалась к административной ответственности по этой же причине (ст. 5.35 КоАП РФ), а также имела непогашенную судимость за преступление против собственности.

Органы профилактики также доказали, что женщина вела асоциальный образ жизни, скрывалась от контролирующих органов, оставляла ребенка с посторонними лицами, а условия проживания не отвечали требованиям безопасности и не обеспечивали благоприятной среды для несовершеннолетней.

Оценив совокупность собранных доказательств, суд пришел к выводу о злоупотреблении ответчицей родительскими правами и невозможности защиты интересов ребенка иным способом. Иск был удовлетворен частично: мать лишена родительских прав. В части передачи ребенка отцу суд признал требования излишними, поскольку данный вопрос уже был урегулирован ранее, а отец в родительских правах не ограничен.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.