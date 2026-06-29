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Происшествия Оренбургская область
Фото: Накануне.RU

Суд в Оренбурге отправил в колонию руководителей клуба за ЛГБТ*-экстремизм

Центральный районный суд Оренбурга вынес первый в стране приговор за участие в деятельности движения ЛГБТ*. На скамье подсудимых оказались владелец клуба "Поза", арт-директор и администратор. Следствие доказало: фигуранты знали, что Верховный суд запретил это движение в 2023 году, но все равно проводили в клубе мероприятия, которые демонстрировали принадлежность к нетрадиционной ориентации. Владелец заведения лично утверждал программы шоу, снимал их на видео для Telegram и распределял выручку между подчиненными, пишет "Ъ".

Полиция задержала троих сотрудников в марте 2024 года после рейда. Во время проверки оперативники нашли в клубе несовершеннолетних и суррогатный алкоголь. Ни один из подсудимых не признал свою вину, однако Росфинмониторинг уже включил их в список террористов и экстремистов. Суд назначил обвиняемым сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет в колонии общего режима. Также судья запретил им работать на руководящих должностях в течение двух-трех лет после освобождения.

С владельца клуба суд взыскал более 1 миллиона рублей - эти деньги признали преступным доходом от работы экстремистской организации. Сейчас приговор еще не вступил в законную силу, поэтому осужденные могут его обжаловать. Это дело стало первым случаем в российской практике, когда за организацию работы подобного заведения руководители получили реальные тюремные сроки по статье об экстремизме.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местную жительницу Евгению Август на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* и смены пола. Сотрудники Роскомнадзора обнаружили в мессенджере посты женщины и сочли их нарушением закона.

*признано в России экстремистским и запрещено

Теги: суд, экстремизм, штраф


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