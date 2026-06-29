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Фото: Накануне.RU

30 тюменских десантников-пожарных отправились на Ямал для помощи в тушении лесных пожаров

30 тюменских десантников-пожарных отправились на Ямал для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сейчас на Ямале действует режим ЧС в лесах, к работам привлечены специалисты из разных субъектов страны, мы не можем оставаться в стороне. 30 работников парашютно-десантной пожарной службы Тюменской авиабазы, Тобольского и Уватского авиаотделений будут участвовать в ликвидации огня в границах государственного природного заповедника "Верхне-Тазовский".

За последние две недели это уже вторая командировка наших десантников-пожарных в другие регионы. Сейчас 50 специалистов из Тюменской области участвуют в борьбе с огнем на территории Красноярского края.

В Тюменской области обстановка стабильная, на прикрытии лесов в регионе остаются 40 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы и специалисты наземных лесопожарных подразделений.

По данным правительства ЯНАО, за сутки количество действующих природных пожаров на Ямале увеличилось до 35 очагов. Пожарные ликвидировали 10 природных возгораний. В тушении участвуют 399 человек. Также задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

По информации ведомства, всего с начала пожароопасного сезона 2026 года в регионе зафиксировали 218 природных пожаров, а общая выгоревшая территория достигла 24 673,6 гектара. Для предупреждения новых очагов специалисты продолжают ежедневный мониторинг обстановки.

Теги: пожар, десантники-пожарные, лесные пожары


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