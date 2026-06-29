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Общество Республика Тыва
Фото: rtyva.ru

Ход подготовки к IV Международному буддийскому форуму обсудил глава Тувы Владислав Ховалыг на совещании в столице

До начала IV Международного буддийского форума, который пройдет в Республике Тыва  остается чуть больше месяца.

В рамках подготовки к одному из ключевых международных событий года Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг провел в Москве рабочую встречу с руководством Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.

(2026)|Фото: rtyva.ru

В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы формирования деловой программы форума, а также ход организационно-технических мероприятий по проведению форума. Обсуждались этапы подготовки площадок, вопросы логистики, организации приема делегаций и координации работы всех задействованных служб.

По предварительным данным, форум соберет в Туве ведущих ученых, религиозных деятелей, представителей органов власти, экспертов и исследователей из России и зарубежных стран.

Важно отметить, что для Тувы проведение такого масштабного мероприятия станет важной возможностью представить свое богатое духовное и культурное наследие международному сообществу.

«Для Тувы, как принимающего региона, важно провести форум на самом высоком уровне. Сейчас мы внимательно прорабатываем каждую деталь — от логистики до оформления площадок, чтобы достойно представить нашу республику и создать комфортные условия для всех участников и гостей», — отметил Владислав Ховалыг.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Подготовка к форуму продолжается в соответствии с утвержденным планом. Организаторы ведут комплексную работу по всем направлениям, чтобы обеспечить высокий уровень проведения мероприятия и содержательное наполнение его деловой программы.

Теги: владислав ховалыг, буддийский форум, тува


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