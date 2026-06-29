Учителям дадут особый статус

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о придании учителям особого статуса, о котором говорят уже много лет.

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На съезде "Единой России" он подчеркнул, что это не должно стать формальностью. Должна быть дополнительная поддержка учителей. На этот счет будут подписаны соответствующие документы, пообещал Путин.

О плачевном положении учителей говорят многие эксперты. Учителя фактически бесправны, получают нищенскую зарплату, завалены посторонней неоплачиваемой работой. В этих условиях в России огромная нехватка учителей - при нормальной работе на одну ставку в стране не хватало бы около 600 тыс. педагогов. Из-за их чрезмерной нагрузки (в среднем каждый учитель работает на 1,6 ставки) предметы в школах хорошо не изучаются, а родители нанимают репетиторов.

Придать учителям особый статус ранее призывала нынешний детский омбудсмен Яна Лантратова. Речь шла о том, чтобы приравнять учителей к госслужащим. Но теперь, после поддержки президента, это подается как предложение "Единой России".

В комментариях люди поддерживают идею, но пишут прежде всего о необходимости нормальной зарплаты, а не о формальном статусе.