В Прикамье медведи снова вышли к людям

В Чусовском муниципальном округе Пермского края зафиксированы новые случаи выхода диких животных к населенным пунктам. 26 июня жители двух поселков сообщили о встрече с медведями, передает корреспондент Накануне.RU.

В поселке Комарихинский медвежонка заметили в районе дома № 1А по улице Пермской. В поселке Кутамыш крупный бурый медведь вышел на улицу Зеленую.

Администрация Чусовского округа подтвердила информацию и призвала жителей соблюдать осторожность вблизи лесов и на граничащих с ними территориях.

Главные рекомендации: не приближаться к диким животным, не пытаться их кормить или снимать на камеру с близкого расстояния, не оставлять детей без присмотра и быть внимательными во время прогулок у леса.

Напомним, на прошлой неделе медвежонок вышел к автобусной остановке в Прикамье. Косолапого заметили на днях около поселка Посер Ильинского округа.