Репетиторы по физике стали лидерами по уровню доходов в России

Репетиторы по физике заняли первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых частных учителей. Исследование "Авито Подработки" показало, что с января по май 2026 года работодатели предлагали таким специалистам в среднем 82,3 тысячи рублей в месяц, пишет "Ъ". На второй строчке оказались преподаватели информатики с доходом 78,3 тысячи рублей, а на третьей - учителя английского языка, которым готовы платить 74,3 тысячи рублей. Также в пятерку лидеров вошли репетиторы по математике и литературе с зарплатами 71 тысяча и 69,2 тысячи рублей соответственно.

Аналитики поясняют, что реальный заработок каждого педагога зависит от его опыта, города проживания и количества учеников. Большинство репетиторов работают неполный день или получают почасовую оплату, поэтому их итоговый доход часто различается. При этом спрос на учителей физики и информатики постоянно растет. Это связано с тем, что школьники все чаще выбирают инженерные и технические специальности для поступления в университеты, а родители готовы вкладывать деньги в качественную подготовку по этим предметам.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков назвал специалистов в возрасте 40-45 лет самыми востребованными на рынке труда из-за их высокой производительности и демографического дефицита этой возрастной группы. Министр отметил, что работодатели ценят опыт таких сотрудников, а государство помогает им бесплатно сменить профессию, предлагая более 200 направлений обучения.