Нынешний июнь может стать самым дождливым в Екатеринбурге за всю историю

В Екатеринбурге может быть установлен рекорд по выпавшим в июне осадкам. Об этом сообщает канал "Погода в Екатеринбурге".

Согласно прогнозам, основные дожди в столице Урала ожидаются в понедельник вечером и в ночь на вторник.

"За июнь в городе выпало уже 150 мм дождем. Это четвертый результат за всю историю наблюдений. Всего 18 мм осталось до рекордного результата 1986 года, когда выпало 168 мм", - отмечает канал.

По его данным, если прогнозы осадков на ближайшие дни оправдаются, то нынешний июнь станет самым дождливым в Екатеринбурге за всю историю наблюдений.

Напомним, что ранее Свердловской области пообещали четыре дня очень сильных дождей.