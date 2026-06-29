В ЕС будут требовать с украинцев документ об освобождении от мобилизации

Так как ЕС готов исключить военнообязанных украинцев из числа лиц, подлежащих защите, то с марта 2027 года с новоприбывших украинцев будут требовать документ об освобождении или отсрочке от мобилизации, а также о законности выезда с Украины, пишут украинские СМИ.

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Мера коснется мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которым запрещено покидать Украину, и женщин, поступивших на службу в ВСУ. Кроме того, если военнообязанный или военнослужащий легально покинул Украину и приехал в ЕС, но не вернулся домой, ему откажут в защите. То есть ЕС имплементирует применение украинских норм, о чем давно просит киевский режим. Политическая целесообразность оказалась выше декларируемых ценностей.

Правда, останется возможность получить статус беженца в ЕС за отказ по религиозным соображениям от военной службы и из-за невозможности альтернативной службы (за это Украину давно критикуют западные организации). Также у людей будет право получить защиту, если над ними издевались на Украине и они смогут это доказать. Но как это будет работать, неясно. Ведь те, над кем издевались в ТЦК или ВСУ, уже вряд ли смогут покинуть страну.

Новые правила будут касаться только новоприбывших. Ранее прибывших трогать не будут. Поэтому данный шаг ЕС окажет весьма ограниченное содействие мобилизации на Украине, поскольку там и так запрещен выезд из страны.