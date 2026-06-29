На некоторых АЗС в Новосибирской области не продают топливо физлицам

На отдельных АЗС в Новосибирской области отпуск топлива физическим лицам приостановлен, сообщил ио главы Минпромторга региона Денис Рягузов на совещании у губернатора.

"На отдельных автозаправочных станциях в соответствии с напряженным режимом отпуск приостановлен физическим лицам, отрабатывают заправку по долгосрочным контрактам, муниципальным и государственным заказам, в целом по городу (...) заправиться можно, никаких проблем нет", - цитирует чиновника "Интерфакс".

Глава региона Андрей Травников поручил в ручном режиме помочь малым сетям АЗС восстановить поставки.