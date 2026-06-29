Пермяки переплатили УК 3,5 миллиона рублей за ЖКУ
Прокуратура Перми выявила нарушения в действиях управляющей компании, которая с 1 января 2026 года в одностороннем порядке повысила тарифы на содержание и ремонт жилых помещений в 50 многоквартирных домах. Повышение составило 30%, при этом компания ссылалась на возможность индексации, предусмотренную договором управления, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.
В надзорном ведомстве признали такие действия незаконными. После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, а собственникам жилых помещений произведен перерасчет платы.
Общая сумма возвращенных гражданам средств превысила 3,5 миллиона рублей.