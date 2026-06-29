Свыше 2,5 млн рублей. Жительница Красноуфимска дважды взыскала со страховой компенсацию крупную сумму

Жительница Красноуфимска взыскала с ООО СК "Сбербанк страхование жизни" свыше 2,5 млн рублей, а также добилась штрафов на общую сумму свыше полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Еще в 2023 году Красноуфимский районный суд частично удовлетворил иск гражданки к ООО СК "Сбербанк страхование жизни" и взыскал в ее пользу страховое возмещение по договору страхования в размере 2 млн 448 тыс. 550 рублей, компенсацию морального вреда – 5 тыс. рублей, а также штраф – 500 тыс. рублей и расходы по госпошлине – 7 тыс. 242 рубля. Решение вступило в законную силу.

Однако, позднее гражданка снова обратилась с иском. Оказалось, что несмотря на решение суда, страховая компания перечислила ей деньги только через год. Жительница Красноуфимска направила досудебную претензию с требованием уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами за весь период просрочки, но ответчик оставил ее без удовлетворения.

Тогда свердловчанка и представители страховой снова встретились в суде. Было доказано, что ответчик нарушил права истца как потребителя, а несвоевременное исполнение вступившего в силу судебного акта является основанием для взыскания процентов. Таким образом, в пользу истца были взысканы:

107 тыс. 699 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами за определенный период;

2 тыс. рублей – компенсация морального вреда;

15 тыс. рублей – штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя;

7 тыс. 231 рубль – госпошлина.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.