Израиль признал геноцид армян в Османской империи

Израиль официально признал геноцид армян 1915 года в Османской империи. Израильское правительство единогласно поддержало соответствующую резолюцию.

Как заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар, лучше поздно, чем никогда. И Израиль присоединяется к 32 странам, которые выполнили свой моральный долг, признав историческую правду. Проект вынесут на голосование пленума кнессета.

Западные СМИ пишут, что решение принято наперекор Турции, которая очень болезненно воспринимает признание геноцида армян. Однако в условиях бомбежек Палестины Турция регулярно обвиняет Израиль в геноциде палестинцев. А президент Реджеп Эрдоган сравнивает израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и руководство Израиля с нацистами и не стеснятся в угрозах и выражениях. В Турции выдан ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде в секторе Газа. Поэтому Тель-Авив решил выразить туркам свое отношение.

Интересно, что в 2024 году у Израиля испортились отношения с Арменией, которая признала Палестину. Однако данный шаг Израиля имеет скорее антитурецкую направленность, чем проармянскую.

Во время геноцида армян погибло около 1,5 млн человек. Россия признала геноцид армян в 1995 году. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что это одна из самых страшных трагедий XX века.