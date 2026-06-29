В Челябинске УК наказана за некачественное содержание лифтов

В Курчатовском районе Челябинска управляющая компания привлечена к "административке" за некачественное содержание лифтов.

Таков результат проверки коллективного обращения жителей многоквартирного дома № 87 по улице Благих о ненадлежащем содержании лифтов. Как оказалось, кабины лифтов обшиты фанерой, некачественно работает двусторонняя переговорная связь, внутри не было правил пользования лифтом. Лифты в этом доме не поставлены на учёт в территориальном органе Ростехнадзора.

ООО УК "Ермак" попала под "административку" по статье "Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов". Уральское управление Ростехнадзора оштрафовало УК на 30 тыс. руб., сообщает прокуратура Челябинской области.