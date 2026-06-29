Два сотрудника предприятия погибли при ракетной атаке на Волгоград 27 июня

При ракетной атаке на Волгоград, которая произошла 27 июня, погибли два сотрудника местного предприятия. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В субботу сообщалось об одном погибшем. В воскресенье оперативные службы обнаружили тело еще одного сотрудника в ходе работ на месте происшествия.

Напомним, в субботу, 27 июня, в результате атаки ВСУ были повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда. Бочаров сообщал об 11 пострадавших, они госпитализированы. Состояние двоих из них тяжелое.