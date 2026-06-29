Байден обвинил Трампа в чудовищной коррупции

Экс-президент США Джо Байден заявил, что нынешний президент Дональд Трамп погрузил США в чудовищную коррупцию. Об этом он сказал на съезде Демократической партии США, комментируя многомиллиардную сделку с Казахстаном, прибыль от которой будут получать в том числе сыновья Трампа.

Байден шокирован наглостью Трампа: американцы и представить такого не могли, но это стало нормой. Трамп просто использует президентский пост для зарабатывания денег. Поэтому он и хотел стать президентом, уверен Байден.

"Это наглая, вопиющая коррупция. Коррупция в масштабах, никогда не виданных в американской истории ни в одной администрации. Трамп заработал миллиарды долларов с тех пор, как вернулся в Белый дом. Это просто поразительно для меня. У него нет никакого стыда, это постыдно для страны. Но Трампу на это наплевать", – заявил Байден.

Также он обвинил Трампа в разрушении НАТО и контактах с президентом РФ Владимиром Путиным, в то время как отношения с союзниками по НАТО в Европе ухудшились. По его мнению, это недопустимо. А обязанность президента США - продвигать "американские ценности" в мире. Но Трампу до этого нет дела. Он неудачник, заключил Байден.

Интересно, что сам Трамп много раз говорил о чудовищной коррупции в США, от которой пострадал он сам. По его словам, ни одни выборы в мире не сравнятся по уровню коррупции с американскими, где за счет голосования по почте можно провернуть любые фальсификации.