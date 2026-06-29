В Екатеринбурге мотоциклист врезался в автобус и иномарку

В Екатеринбурге мотоциклист врезался в автобус, после чего попал под колеса иномарки. Об этом сообщает пресс-группа городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в минувшее воскресенье в 12.35 в районе дома №44 по улице Евгения Савкова. 40-летний водитель мотоцикла "Ямаха", двигаясь по Суходольской, наехал на стоящий автобус "Симаз", после чего вылетел на встречную полосу, его сбил автомобиль "Джетур" под управлением 45-летнего местного жителя. Как позднее пояснил 63-летний водитель автобуса, он остановился из-за неисправности транспорта и ждал эвакуатор.

В результате ДТП мотоциклист, находившийся в защитном шлеме, получил травмы различной степени тяжести, а после прибытия "скорой помощи" был госпитализирован в медицинское учреждение.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, страховой полис отсутствовал. В связи с этим в отношении водителя мотоцикла возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Проводится проверка всех обстоятельств.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 9.10 Правил дорожного движения водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал. Несоблюдение дистанции является одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями.