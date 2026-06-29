«МОЛФЕСТ» в Челябинске собрал более 16 тысяч участников

В День молодежи центральной площадкой празднования на Южном Урале стал молодежный фестиваль «МОЛФЕСТ», который прошел в областной столице. Открыл фестиваль губернатор Алексей Текслер.

«Дорогие друзья, от всей души хочу поздравить с днем молодежи. Сегодняшний праздник – это про вас, про вашу энергию, про ваши идеи. Вы учитесь, вы работаете, вы занимаетесь спортом, творчеством. Отдельные слова благодарности ребятам, которые занимаются волонтерской деятельностью. Это очень-очень важно: помогать близким, дарить добро. Огромное вам за это спасибо!», - сказал глава Южного Урала.

Напомним, в этом году Всероссийский день молодежи – 2026 отмечали по всей стране в единой концепции «Мечта. Гордость. Единство».

"Если поставить между этими словами плюсики, то равно — Челябинская область и Россия. Это откликается нам, расшифровка этих историй на "Молфесте" многогранна, и внутри каждого этого смыслового подтекста — огромное количество реальных проектов и людей, которые делают, создают, работают. Это огромная профориентационная работа, и образовательные наши возможности, и спортивные", — отметил министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.

Алексей Текслер в ходе открытия «МОЛФЕСТ» также напомнил, что в регионе реализуются проекты, направленные на создание условий для развития молодого поколения: объекты культуры, спорта и образования.

«Наш регион молодой. У нас проживают больше 900 тысяч молодых людей. Этот фестиваль про вас, про ваши идеи. Хочу сказать отдельные слова благодарности всем, кто занимаются волонтерской деятельностью. В Челябинской области реализуется много проектов для молодежи, строятся новые объекты. Но объекты – это только стены. Их нужно чем-то наполнить. А чем? Только вашими идеями. Идите вперед и не бойтесь трудностей», - сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Пространство фестиваля «МОЛФЕСТ» в Челябинске было разделено на четыре тематических направления.

«Мечта России» – пространство передовых технологий, науки и образования. Здесь были представлены ведущие университеты региона, спортивные клубы, образовательные площадки.

«Это пространство про мечты молодежи. Это и спорт, и наука. Это все сферы жизни, которые интересуют молодежь. И мы хотим им помочь реализовать молодежи их мечты, рассказать, как раскрыть этот путь», - поясняла Ольга Сырцова главный специалист АНО «Молодежь Южного Урала».



На площадке «Мечта России» можно было узнать все об образовании, профессиональных возможностях и национальных приоритетах страны.

Локация «Гордость России» – пространство о людях, которые своим трудом служат примером. Здесь посетители могли пообщаться с участниками СВО, спасателями МЧС, принять участие в мастер-классах по альпинизму и оказанию первой помощи. Осмотреть выставку современных беспилотных систем. Организаторы предусмотрели возможности встретиться на площадке с Героями СВО.

«Также много интерактивных зон. Ребята могут изготовить сухой душ или попробовать себя в роли оператора беспилотника», - поясняла журналистам Татьяна Коробельникова модератор площадки «Гордость».

«Единство России» – площадка, рассказывающая о культурном многообразии и традициях народов страны. Здесь были развернуты творческая мастерская «Таланты с Юга Урала», Центр народного единства, Детская филармония имени А.А. Абдурахманова. Представлены молодежные организации: «Движение Первых», «Российские студенческие отряды», «Российский союз сельской молодежи», «Российский союз молодежи».

«Молодость России» стала главной точкой притяжения фестиваля, где была расположена главная сцена. Здесь состоялись выступления региональных артистов и финалистов проекта «Студенческая весна», торжественное вручение паспортов «Посвящение в молодость», акция «Свадебный фестиваль» и съемки шоу «Что в Челябинске?» с региональными блогерами.

Также были подведены итоги обучения по созданию и развитию молодежных пространств для команд муниципальных образований Челябинской области в 2026 году «Своя атмосфера». В этом году поступило 20 заявок от муниципальных образований.

Визитной карточкой фестиваля стал арт-объект – фигура коня, в которой зашифровали орнаменты культурного кода Южного Урала.

Востребованной оказался «Маркет молодых» – площадка, где были представлены товары от молодых предпринимателей, самозанятых и локальных брендов Челябинской области.

Главными звездами «МОЛФЕСТА» стали Николай Соболев (российский видеоблогер), группа The Hatters (российская рок- и поп-группа) и проект «Казаки делают хиты».

Программа Дня молодежи также предусматривала проведение множества всероссийских акций, в том числе «Хороводы России», «Мечта России», «Я влюблен в тебя, Россия».

И самой эмоциональной изюминкой «МОЛФЕСТа» стала акция «Свадебный фестиваль», в ходе которой восемь южноуральских пар (семь из Челябинска и одна из Пластовского городского округа) заключили брак.

Алексей Текслер и его супруга Ирина поздравили молодоженов со сцены главного молодежного фестиваля региона.

«Хочется пожелать молодым любви. Это самое главное. Это то, что по-настоящему связывает людей на всю жизнь», – отметил губернатор.