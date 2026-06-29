Более тысячи машин застряли в пробке перед Крымским мостом

Специальный информационный центр сообщил о крупном заторе на подъездах к Крымскому мосту, где сейчас стоят 1,28 тысячи автомобилей. Поток машин распределился почти поровну: со стороны Тамани очереди дожидаются 630 водителей, а со стороны Керчи - 650.

Сотрудники центра предупреждают, что сейчас проверка документов и грузов занимает много времени. Автомобилисты тратят на ожидание в обоих направлениях более двух часов. Специалисты просят людей учитывать эти задержки при планировании поездок через пролив, так как нагрузка на пункты контроля остается высокой.

Ранее в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба, чтобы оперативно решать проблемы с энергоснабжением и экономикой после ударов по логистике. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что это поможет наладить работу всех жизненно важных сфер, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что статус ЧС позволит бизнесу ссылаться на форс-мажор, а пострадавшим жителям - получать компенсации.