В Иркутске задержали перекупщиков, продававших бензин по 250 рублей за литр

В Иркутске полицейские пресекли за минувшие сутки четыре случая незаконной перепродажи топлива. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Задержанные перекупщики перепродавали бензин по завышенной цене. В одном случае торговля велась непосредственно рядом с территорией АЗС, еще в трех - через интернет-площадки.

В частности, задержан 20-летний житель Иркутска, который на одной из онлайн-платформ продавал топливо по 250 рублей за литр. На встречу с продавцом приехали оперативники. У фигуранта изъяли десятки канистр - он планировал заправить их на АЗС и затем перепродать.

В отношении нарушителя составлены протоколы по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Еще трое задержанных получили аналогичные материалы.

Накануне в Иркутской области ввели режим повышенной готовности в связи с ситуацией с топливом в регионе. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, на АЗС сети "Роснефть" вводится ограничение на продажу топлива физическим лицам до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака. Губернатор также попросил МВД пресекать попытки и факты продажи топлива, идущие вразрез с законом.