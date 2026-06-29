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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Депутаты Думы Астраханской области поддержали проект федерального закона, направленный на совершенствование системы соцзащиты граждан, выполняющих задачи, связанные с повышенным риском для жизни

Депутатский корпус Думы Астраханской области поддержал проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах», которым предлагается предоставить статус ветерана боевых действий сотрудникам Государственной противопожарной службы и МЧС, принимавшим участие в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов в зоне СВО.

Законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым, заместителем Председателя Совета Федерации Инной Святенко, руководителем фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе Владимиром Васильевым.

В 2025 году в перечень лиц, которые имеют право получить статус ветерана боевых действий, внесли военнослужащих спасательных воинских формирований, которые решают задачи гражданской обороны и проводят поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов в зоне спецоперации. «Принятие законопроекта позволит распространить меры социальной поддержки ориентировочно на 100 человек личного состава МЧС России, задействованного в проведении работ по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов», - говорится в документе.

Законопроектом предлагается предоставить статус ветерана боевых действий лицам рядового и начальствующего состава Государственной противопожарной службы, а также работникам МЧС России, принимавшим участие в ходе специальной военной операции в проведении работ по поиску, обезвреживанию или уничтожению взрывоопасных предметов на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Как отметил Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, принятие законопроекта позволит повысить уровень социальной защиты, реализовать права указанных лиц на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий и распространить на них соответствующие меры социальной поддержки.

Законопроект о внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах» принят на пленарном заседании Государственной Думы 24 июня 2026 года в первом чтении.

Теги: дума астраханской области, игорь мартынов, законопроект, госдума


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