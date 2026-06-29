Опрос: жители Екатеринбурга не хотят, чтобы их дети работали дворниками и чиновниками

Жители Екатеринбурга рассказали о самых нежелательных профессиях для своих детей. Опрос на эту тему в июне нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, больше всего екатеринбуржцы не хотят, чтобы их дети выбрали профессию дворника: ее назвали 13% респондентов. На втором месте оказались рабочие специальности (10%). В топ-3 самых нежеланных профессий для детей уральцев также оказались полицейские и чиновники (по 7% голосов).

Вместе с тем 15% опрошенных родителей заявили, что готовы принять любой профессиональный выбор ребенка.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга составили рейтинг самых уважаемых профессий.