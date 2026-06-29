Предатель - предателю. Зеленский анонсировал в Киеве памятник Мазепе

В Киеве появится памятник гетману-предателю Ивану Мазепе, его установят на бульваре Шевченко на месте свергнутого в начале "евромайдана" в 2013 году памятника Владимиру Ленину. Об этом заявил Зеленский по случаю дня местной конституции.

Для нынешнего правящего режима Мазепа - это "выдающийся государственный и военный деятель, меценат, глава казацкого государства". И "где Ленин упал, будет крепко стоять Мазепа".

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ирония в том, что памятник Мазепе будет установлен на бульваре имени Тараса Шевченко, который ненавидел Мазепу. Шевченко называл его проклятым, окаянным, псом, приблудой, вражьим. Его имя навсегда стало символом предательства, но для нынешней "украинской идеи" он как раз подходит.

Сам Зеленский уже вошел в историю и стал рядом с Мазепой в ряду людей, лишенных высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла. Он был учрежден в 1705 году. И Мазепа был первым, кого им наградили. И первым, кого лишили уже через несколько лет. Поначалу польский король дал орден Мазепе за поддержку в Северной войне Польши. А тот заключил соглашение со Швецией и поддержал другого претендента на польский престол.

Интересно, что после лишения Зеленского ордена рейтинг доверия президента Польши Кароля Навроцкого вырос за несколько недель на 8% и достиг рекордных 55%. А 60% поляков считают, что он плохо относится к Польше.