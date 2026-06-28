Клиентам ВТБ - жителям Крыма и Севастополя банк окажет поддержку

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Республике Крым и Севастополе ВТБ предлагает пострадавшим клиентам специальные меры поддержки. Банк готов предоставлять кредитные каникулы на 6 месяцев, проводить реструктуризацию задолженности и применять другие инструменты для снижения финансовой нагрузки. Условия рассматриваются индивидуально, в зависимости от ситуации каждого заемщика.

Для получения помощи клиентам достаточно обратиться в банк любым удобным способом: через чат в ВТБ Онлайн, в ближайшем офисе или по телефону контакт-центра. К заявке потребуется приложить подтверждающие документы. Все обращения рассматриваются оперативно, а программа поддержки подбирается с учетом обстоятельств каждого клиента.