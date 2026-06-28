Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани достигла 20 тысяч кв.м

Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Славянске-на-Кубани составляет более 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба района в мессенджере MAX.

Возгорание на территории НПЗ началось минувшей ночью из-за падения обломков БПЛА. Уточняется, что Славянский район атаковали 110 беспилотников ВСУ. В результате ударов один человек погиб, еще шесть пострадали.

В тушении участвуют сотрудники четырех пожарно-спасательных гарнизонов, также на месте находятся два пожарных поезда. Ожидается прибытие двух автомобильных группировок из Воронежа и Пензы.