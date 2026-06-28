Медведев представил пятерку лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму

Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев представил пятерку лидеров федерального предвыборного списка ЕР на выборы в Госдуму. Туда вошли: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Владислав Головин.

"Этот список должны возглавить люди, которых знает страна. Благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации. Те, кто защищают суверенитет и национальные интересы России на поле боя, на информационном фронте, в экономике и социальной сфере, на международной арене. Это разные люди, разных поколений, профессий, но все они могут достойно представлять наших избирателей, сторонников и единомышленников — то есть нашу великую Родину", — подчеркнул председатель партии.

Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII Съезда партии "Единая Россия" и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. На нем утвердят списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.