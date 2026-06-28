В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области в связи с ситуацией с топливом в регионе, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

На АЗС сети "Роснефть" вводится ограничение на продажу топлива физическим лицам до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.

Губернатор также рекомендовал организациям перевести большинство сотрудников на дистанционный режим работы и попросил МВД обеспечить соблюдение общественного порядка в очередях на АЗС.

"Необходимо предупреждать и пресекать попытки и факты продажи топлива, идущие вразрез с законом. А также организовать патрулирование места продажи ГСМ. Всех нарушителей привлекать к ответственности и доводить до населения информацию о подобных случаях", - написал Кобзев Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Иркутская область перешла на "ручной режим" регулирования ситуации с топливом. Кобзев сообщил, что причина этому – удары ВСУ, которые вывели на западе страны из строя объекты нефтепереработки. Однако позже он убрал из своего поста про дефицит топлива упоминание атак на НПЗ.