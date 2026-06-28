МВД: Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Кемерове пытался сжечь ее тело

Пропавшую в Кемерове 12-летнюю девочку нашли убитой, сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, задержан подозреваемый – им оказался ранее судимый 54-летний местный житель. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье об убийстве и изберут меру пресечения. Его мотивы пока не сообщаются.

Девочка пропала 25 июня. Она ушла из дома на улице Правопритомской и не вернулась. Полиция обнаружила ее тело на кладбище в том же районе города, где она пропала.

В МВД России сообщили, что злоумышленник попытался скрыть следы преступления и сжечь тело. Несмотря на это, экспертам удалось выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемого.

Мужчина освободился из мест лишения свободы только в мае. Он был судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.