В Астрахани число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез выросло до 23

Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани возросло до 23 человек.

"К настоящему времени 23 человека в больнице, из них шестеро детей", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Ранее в Астрахани было возбуждено уголовное дело после массового отравления людей. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты, изготовленные на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос. В субботу сообщалось, что в медицинские учреждения госпитализированы 14 человек, в том числе четверо детей. Одна женщина 1964 года рождения скончалась. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез, заявили в СК.