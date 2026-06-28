На Украине ликвидирован причастный к попытке теракта в Крыму полковник ГУР

Полковник ГУР Минобороны Украины Рустем Фахриев*, причастный к организации попытки теракта в Крыму, был ликвидирован. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным источника, Фахриева* ликвидировали 18 мая на Украине. По сведениям ФСБ, он организовал попытку покушения на одного из старших офицеров Минобороны России в Крыму в декабре 2025 года. Напомним, агента военной разведки Украины, закладывавшего бомбу под автомобиль военного, ликвидировали при оказании сопротивления силовикам.

Фахриев* был представителем запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа". Кроме того, он участвовал в блокировании здания Совета министров Крыма в 2014 году.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом