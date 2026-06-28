Один человек погиб в результате ночной атаки БПЛА на Кубань

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов, погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По его словам, также в городе произошло возгорание на территории НПЗ. Кроме того, повреждена линия электропередачи и газовая труба.

Еще один человек пострадал в хуторе Трудобеликовском, где обломки беспилотника повредили жилые дома. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Всего силы ПВО за ночь уничтожили 213 украинских беспилотников над Россией, сообщает Минобороны. Дроны были сбиты на Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.