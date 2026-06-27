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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов поздравил астраханцев с Днем молодежи

"От имени депутатов Думы Астраханской области и от себя лично поздравляю вас с Днём молодёжи! Этот праздник объединяет тех, от кого напрямую зависит завтрашний день нашей страны, нашего региона. Ваша энергия, смелость замыслов, умение мыслить нестандартно и готовность брать на себя ответственность всегда были и остаются главным ресурсом развития Астраханской области, - говорится в поздравлении спикера регионального парламента.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов отметил, что молодость - прекрасная и удивительная пора, время открытий и мечтаний, выбора жизненного пути, формирования убеждений и личности.

"В нашем регионе создаются все условия для того, чтобы вы могли реализовать свой потенциал: строить карьеру, заниматься наукой и творчеством, открывать собственное дело, участвовать в волонтёрских и общественных проектах. Своими победами в учёбе, спорте, искусстве, трудовыми достижениями и гражданской позицией вы укрепляете авторитет нашей малой родины", - отметил председатель Думы Астраханской области.

И подчеркнул, что регион гордится молодыми героями, которые принимают участие в специальной военной операции и защищают Отечество, жители с благодарностью помогают семьям бойцов, участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих.

"Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы и смело идти вперёд. Пусть каждый ваш день будет наполнен смыслом, новыми знаниями и яркими событиями. Вдохновения вам, верных друзей и успехов во всех добрых начинаниях! С праздником!", - пожелал Игорь Мартынов.

Теги: день молодежи, игорь мартынов, дума астраханской области


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