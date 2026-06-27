На водно-гребной базе в Костроме разворачивает работу уникальный центр адаптивных дисциплин

Костромская область стала одним из первых регионов в стране, где при поддержке губернатора открылся центр адаптивных дисциплин. Напомним, в рамках поручения Президента России они создаются на базе уже существующих спортивных объектов. Курирует проект Совет Федерации.

В Костромской области центр сформирован и оборудован на базе обновленного отделения водно-гребного спорта школы олимпийского резерва имени Александра Голубева. Кстати, тут уже функционировало отделение для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для реабилитации участников и ветеранов спецоперации в новой локации предусмотрены все условия для тренировок на тренажерах по гребле, есть силовые тренажеры для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Также созданы возможности для занятий велоспортом, пауэрлифтингом и пулевой стрельбой. В перечень дисциплин также вошли командные и интеллектуальные игры: мини-футбол и классические шахматы с шашками.

«В рамках Народной программы, составленной по предложениям наших земляков, уделяется большое внимание развитию физической культуры костромичей, созданию условий для укрепления их здоровья. Эффективное использование спортивной инфраструктуры, чтобы ребята-участники специальной военной операции и ребята с ограничениями по здоровью могли здесь заниматься - очень важное и нужное направление», – отметил, поздравляя костромичей с открытием центра, председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

Процесс создания центра на каждом этапе курировали заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Костромской области Николай Журавлев и представляющая в Совете Федерации Костромскую областную Думу Светлана Кириллова.

«Совет Федерации курирует этот проект по поручению Валентины Ивановны Матвиенко. Очень большое внимание уделяем вопросам адаптивного спорта, не только защитников Отечества, но и их семей. Потому что это один из этапов реабилитации и социализации. Спасибо огромное губернатору Сергею Константиновичу Ситникову, который первый понял, насколько это нужно и важно нашей области. На этом мы не останавливаемся, мы будем идти дальше. Мы будем открывать такие центры в районах. Ни одна семья не должна быть забыта», – отметила Светлана Кириллова.

Сейчас центр разворачивает работу сразу по шести ключевым направлениям, охватывающим как водные, так и сухопутные виды спорта.

«После тяжелого ранения и инвалидности открыл для себя спорт в виде метания ножей и пулевой стрельбы. В прошлом году наша команда поехала в Ковров и среди 16 команд всей страны мы заняли два первых места по стрельбе и метанию ножей. Благодаря этому центру продолжу заниматься любимым делом. Нельзя падать духом и нужно держать себя в форме, мы русские – мы не сдаемся», – рассказал участник спецоперации Александр Пикалов.