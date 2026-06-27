На рассвете в столице рассветов родились новые семьи кировчан

Молодые кировчане сегодня встречали рассвет на набережной Грина. Это был старт событий большой программы Дня молодежи, которая была разработана самими молодыми кировчанами совместно с министерством молодежной политики региона.





К ребятам обратился губернатор Александр Соколов.

"Третий год подряд вместе с сотнями молодых людей Кирова - столицы рассветов - встречаю восход солнца над Вяткой. Это уже наша добрая традиция ко Дню молодежи под девизом «Дома теплее», - отметил глава региона.

В рамках празднования Дня молодежи на набережной были организованы «Тихая дискотека», «Домашний кинотеатр», концерт и фотозона «Русские сезоны», а на Вятке прошел заплыв на сапах.

И сегодня же с первыми лучами солнца в столице рассветов родились новые семьи. Выездная церемония бракосочетания прошла около 3 часов утра в ротонде Александровского сада. Семейными узами связали себя 4 пары.

"Решение начать историю семьи с первыми лучами солнца в Кирове — столице рассветов — символично. Оно знаменует собой новый совместный путь, наполненный радостью, любовью и счастьем. Создание семьи — значит быть всегда вместе, создавать уют домашнего очага, традиции, быть прекрасными родителями и воспитывать детей", — сказал Александр Соколов.





Глава Кировской области пожелал молодоженам пронести через всю жизнь нежное отношение друг к другу, долгих лет вместе.